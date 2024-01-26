Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, сразу четырнадцать танкеров, которые были загружены 10-тю миллионами баррелей сырой нефти сорта «Сокол».

В настоящее время известно, что уже на протяжении нескольких недель «черное золото» РФ попросту застряло у берегов Южной Кореи. Товар не может быть продан из-за санкций США.

Объемы, составляющие 1,3 миллиона метрических тонн, которые представляют собой объемы добычи, произведенные более, чем за семь месяцев в рамках проекта «Сахалин-1».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как РФ продает нефть, не нарушая санкции.