Путинский чиновник сообщил, что утром на окраине Калуги противовоздушная оборона РФ уничтожила беспилотник. По словам губернатора региона, обломки дрона упали на крышу технической нежилой постройки.

Традиционно у страны-агрессора инцидент обошелся без возгораний и пострадавших, информирует «НБН».

Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов рассказал, что БПЛА сбили на Грабцевском шоссе над нефтебазой одной из ведущих компаний государства-террориста «Калуганефтепродукт». Беспилотник упал на территорию предприятия.

Ранее в Российской Федерации заявили о падении дрона, который атаковал один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов в городе Ярославль. СМИ показали кадры беспилотника на территории НПЗ.