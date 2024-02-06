Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России, которое цитирует «Европейская правда».

Дипломаты были вызваны в ведомство шестого февраля в связи с тем, что отсутствовала «должная реакция со стороны властей Эстонии, Литвы и Латвии на неоднократные обращения российской стороны гарантировать безопасность на президентских выборах в России, которые состоятся в марте 2024-го».

В частности, во внешнеполитическом ведомстве страны-агрессора требуют, чтобы власти Литвы, Латвии и Эстонии приняли «все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей», а также сотрудников российского посольства в период голосования.

В ведомстве Лаврова также пригрозили «весьма серьезным протестом» граждан Российской Федерации в этих странах, если им создадут «трудности» во время президентских выборов.

Дословно из заявления представителей МИД России:

В случае продолжения саботажа мы будем вынуждены решительно действовать в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Балтии за такую их позицию.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Рамзан Кадыров и вовсе предложил не проводить в России президентские выборы до определенного времени.