Такер Карлсон 1 февраля прилетел в Москву, с тех пор российские пропагандисты начали буквально следить за каждым его шагом. Бывший ведущий американского телеканала Fox News заявил о намерении взять интервью у кремлевского диктатора Владимира Путина, информирует «НБН».

Ранее одиозный телеведущий пытался убедить американскую общественность в том, что якобы Каховское водохранилище и ГЭС построили россияне для снабжения Крыма водой, а украинские власти уничтожили дамбу. Также Карлсон называл вторжение РФ в Украину «пограничным конфликтом», отрицая независимость и суверенитет нашего государства.

Американский блогер-трампист Ян Майлз Чеонг сообщил, что политики и представители истеблишмента призвали задержать телеведущего в связи с его приездом в РФ, назвав таких людей «мстительными созданиями».

На его публикацию в соцсети Х отреагировал Илон Маск. Скандально известный миллиардер вступился за Карлсона, призвав арестовать обидчиков трамписта.

Напомним, в октябре прошлого года Маск назвал российско-украинскую войну «безнадежной ситуацией» и призвал Вашингтон восстановить отношения с Москвой.