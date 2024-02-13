Как информирует «НБН» со ссылкой на ТГ-канал «BAZA», в Москве горит завод «МиГ» на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, пожар возник в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.

Согласно обнародованной информации, возгорание произошло на втором, а также третьем этажах здания. В настоящее время причина пожара остается неизвестной.

Касательно площади возгорания, в сообщении говорится следующее:

Площадь пожара — 70 квадратных метров. На данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что масштабный пожар произошел в Волгоградской области РФ.