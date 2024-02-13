Глава правительства ФРГ заявил, что Берлин увеличит военные расходы и его страна будет тратить на оборону больше других европейских государств. Политик подчеркнул, что те, кто хочет мира, должны иметь инструменты для сдерживания агрессоров, информирует «НБН» со ссылкой на «ВВС Русская служба».

Как пишет агентство Reuters, Шольц отметил, что мир живет не в мирные времена, поэтому необходимо наращивать оборонное производство. По словам канцлера, не только США, но и все государства Европы должны сделать больше для помощи украинцам.

Политик подчеркнул, что одних обещаний сейчас недостаточно. Представитель Берлина призвал европейские страны для выполнения долгосрочных обязательств объединить свои заказы на вооружение.

Также, намекая на скандальное заявление экс-президента США Дональда Трампа о НАТО, глава правительства Германии заявил, что любой пересмотр положения Альянса о коллективной обороне отвечает только интересам РФ. Канцлер добавил, что никто не должен торговаться с безопасностью Европы.

Напомним, СМИ сообщили, что Зеленский намерен посетить столицы Западной Европы. Журналисты назвали цель поездки лидера украинцев.