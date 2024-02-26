Глава израильского правительства считает, что американцы поступали бы точно также, как граждане его страны, если бы подверглись атаке террористов. Нетаньяху убежден, что США боролись бы против боевиков теми же методами и сделали бы даже больше.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на CBS News.

По словам премьер-министра, Иерусалим продолжает работать над освобождением заложников, несмотря на то, что представители ХАМАСа на переговорах «находятся на другой планете».

Нетаньяху напомнил, что цель Израиля – уничтожить палестинскую террористическую организацию, что будет гарантировать отсутствие угрозы для страны со стороны Сектора Газа. Политик подчеркнул, что в его государстве наступит мир исключительно после победы над боевиками.

Ранее Нетаньяху предупредил граждан Израиля, что их страну ожидает долгая и тяжелая война против ХАМАС. Премьер пообещал, что палестинские террористы потерпят поражение.