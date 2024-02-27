Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Bloomberg.

Связанные с этим вопросом чиновники утверждают, что члены Европейского Союза еще недостаточно делают для того, чтобы помешать Российской Федерации получать технологии, которые находятся под санкциями, для дальнейшего использования их в оружии.

Дословно из обнародованного заявления:

Десятки миллионов евро торговли запрещенными чувствительными товарами продолжают поступать из самого блока, несмотря на многочисленные раунды санкций.

Кроме того отмечается, что практически четвертая часть так называемых высокоприоритетных товаров на сумму 450 миллионов евро, которые поступили в Россию за первые девять месяцев минувшего года, было отправлено непосредственно из Европы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия использует множество деталей из Европы, США и Китая для изготовления черных «Шахедов».