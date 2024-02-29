О том, что по мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, его твердая позиция касательно возможного введения западных армий в Украину абсолютно обоснована, пишет «НБН», ссылаясь на заявление французского лидера, прозвучавшее в период торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дени (регион Большой Париж), и опубликованное местным изданием Le Monde.

По словам Макрона, каждая сентенция, которую он высказал на подобную тематику, является совершенно взвешенной и предварительно продуманной.

Впрочем, президент Франции не стал предоставлять слишком подробных и развернутых «геополитических комментариев», уточнив, что Олимпийская деревня — достаточно неподходящее не место для этого.

Ранее мы писали о том, как Путин угрожал ядерным ударом Западу за введение войск «интервентов» в Украину.