Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что выдача ордеров МУС на арест командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего ЧФ РФ Виктора Соколова – плохая новость для «второй армии мира», поскольку это может повлечь отставки генералов, информирует «НБН».

По словам собеседника из близкого окружения Герасимова, начальник Генштаба хочет оставить свою должность, что намерен обсудить с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Генерал не хочет, чтобы его постигла судьба Кобылаша и Соколова.

В то же время глава оборонного ведомства Сергей Шойгу не верит в то, что суд в Гааге выпишет ордер на его арест. Министр не собирается увольняться и верит в то, что глава Кремля его защитит.

Источник в МИД РФ сообщил, что сейчас МУС готовит ордера на арест «сирийского мясника» Сергея Суровикина, командующего группировкой войск «Днепр» Михаила Теплинского и военачальника Андрея Мордвичева.

Ранее в ISW заявили, что командование ВС РФ лжет Путину о ситуации на поле боя в Украине.