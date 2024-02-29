О том, что Варшава намерена тщательно изучить опыт, касающийся внедрения Латвией эмбарго на поставки агропродукции из РФ и, судя по всему, вскоре применит подобные ограничения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, указавшего, что такая тематика сегодня, 29-го февраля, будет подниматься встрече с протестующими местными фермерами, и опубликованного «Радіо Свобода».

По словам Туска, он хочет, чтобы все хорошо прочувствовали — трудности с избытком агропродукции, включая зерно в Польше и странах-членах Евросоюза, в частности, проблематика неравной конкуренции не связана исключительно с импортом зерновых культур и продтоваров из Украины.

Премьер-министр Польши акцентировал:

Мало кто понимает, что наш рынок в Европе и Польше дестабилизирован из-за наплыва продуктов из России и Беларуси. Так что надо принять все возможные шаги.

Ранее мы писали о том, что Туск предупредил о вероятности полного закрытия границ Польши для торговли с Украиной.