Агентство Reuters, ссылаясь на анонимные российские источники в нефтеперерабатывающей отрасли, сообщило о последствиях сегодняшней атаки беспилотника на НПЗ в Кстово, информирует «НБН».

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По данным западных журналистов, в результате удара дрона по Нижегородскому нефтеперерабатывающему заводу основная установка для переработки сырого «черного золота» «АВТ-6» была повреждена.

В СМИ объяснили, что такие разрушения говорят о том, что на предприятии остановилась по меньшей мере половина производства. Представители агентства обратились за подробностями в компанию «Лукойл», однако там отказались от комментариев.

Как сообщалось, 12 марта беспилотник ударил и по нефтебазе в Орловской области страны-агрессора. На территории объекта вспыхнул пожар, кадры которого опубликовали в Сети.