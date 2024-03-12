Мэр города Орел Юрий Парахин сообщил, что ночью на территорию объекта топливно-энергетического комплекса в населенном пункте упал дрон. Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил, что после удара беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами, информирует «НБН».

Фото — соцмережі

Утром неспокойно было и в Нижегородской области – в городе Кстово БПЛА атаковал НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В результате прямого удара по установке перегонки нефти на объекте возник пожар. Работу техустановки приостановили.

Фото – t.me/ENews112

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался на «атаку ВСУ» с помощью дронов, которые сбросили 4 взрывных устройства. В результате удара была повреждена линия электропередачи, в семи населенных пунктах региона произошел блэкаут.

В оборонном ведомстве РФ заявили, что за ночь противовоздушная оборона страны якобы перехватила и уничтожила 25 «беспилотников ВСУ» над территориями шести областей.

Ранее СМИ сообщили об атаке дронов на арсенал с боеприпасами в Волгоградской области.