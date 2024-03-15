Глава Франции в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что в случае победы страны-агрессора в войне доверие европейских государств к руководству Евросоюза снизится, ведь оно допустит поражение Украины, информирует «НБН».

По словам Макрона, при таком развитии событий жители Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Болгарии и Румынии не смогут остаться в мире хотя бы на секунду. Французский политик добавил, что такая угроза нависнет и над Молдовой, которая пока не стала частью Европейского Союза.

Глава государства отметил, что считает себя ответственным лидером, который дольше всех пытался уговорить кремлевского диктатора остановить войну против Украины.

Также в интервью Макрон высказался о ядерных угрозах лидера россиян в адрес Запада. Французский президент дал совет главе Кремля.