Во время брифинга спикер внешнеполитического ведомства России продолжила риторику Кремля о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

По словам представителя МИД РФ, Запад якобы поспешил переложить ответственность за нападение в Подмосковье на «Исламское государство», чтобы снять вину с Украины и ее союзников.

Захарова выдала, что коллективному Западу «нужно было срочно что-то придумать», поэтому он якобы вытащил туз из рукава, обвинив ИГИЛ в теракте в «Крокус Сити Холле».

Представитель Москвы добавила, что через несколько часов после нападения в Подмосковье западные СМИ начали заявлять о причастности «Исламского государства» к теракту.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, будет ли Кремль пытаться использовать теракт в «Крокус Сити Холле» для эскалации войны.