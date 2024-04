В интервью The New York Post советник экс-главы США заявил, что статья The Washington Post о якобы деталях «мирного плана» Трампа по завершению войны в Украине – фейковая новость, информирует «НБН».

По словам Миллера, оппонент Байдена не согласится ни на один мирный план, пока не состоится его возвращение в Белый дом, и он не сможет взвесить все варианты. Советник бывшего лидера американцев обвинил журналистов издания в том, что они просто придумали информацию о подробностях «мирного плана» Трампа.

Он добавил, что нынешний президент США «говорит о продолжении убийств», а его соперник на выборах якобы «единственный, кто говорит о прекращении убийств».

Отметим, в статье The Washington Post шла речь о том, что Трамп якобы хочет подтолкнуть Киев к уступкам Москве и передаче украинских территорий под контроль российского руководства, в частности Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Ранее стало известно о перспективе передачи контактной группы «Рамштайна» под контроль НАТО для защиты от влияния Трампа, в случае его возвращения к власти в Штатах.