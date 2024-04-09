Представитель правительства Германии не считает, что Украина проиграла войну, однако, по его словам, это произошло бы в случае отсутствия поддержки со стороны союзников, информирует «НБН» со ссылкой на n-tv.

По словам политика СДПГ, в последние несколько дней и недель стало понятно, что РФ делает ставку на разрушение, а не на дипломатию. Государство-террорист хочет уничтожить соседнюю страну и то, что мир видел в Мариуполе, сейчас происходит в Харькове.

Рот напомнил, что Киев ожидает помощь из США еще с осени 2023 года, поэтому Европа должна найти для Украины быстрые и прагматичные решения.

В частности, глава Комитета Бундестага по иностранным делам считает, что партнеры должны посмотреть собственные арсеналы, чтобы отправить стране дополнительные системы ПВО. Кроме того, по его мнению, союзники Украины могли бы закупать нужное ей вооружение у США, чтобы быстро передавать его ВСУ.

Ранее агентство Bloomberg узнало вероятные сроки голосования в Конгрессе США за предоставления финансовой помощи Украине.