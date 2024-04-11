CNN заявляет, что сразу после возвращения в Белый дом Трамп, вероятно, попытается выйти на связь с украинским лидером и кремлевским диктатором, информирует «НБН».

По словам неназванного собеседника журналистов, американский политик будет вынуждать Зеленского и Путина начать переговоры для завершения боевых действий, используя военную помощь США в качестве инструмента давления.

Якобы, согласно плану оппонента Байдена, если Киев хочет стабильную поддержку Вашингтона, он должен сесть за стол переговоров. Если Москва не хочет, чтобы Украина получила новую большую помощь от Америки, ей также придется идти на диалог.

Источник отмечает, что, в то же время, это не будет означать уступок Украине или что глава Кремля получит все, что он хочет.

Ранее СМИ сообщили, что главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону не удалось повлиять на Трампа, чтобы он разблокировал предоставление помощи Украине.