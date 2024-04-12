В ходе встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко президент-агрессор прокомментировал обстрелы украинских энергообъектов оккупантами11 апреля. По словам главы Кремля, эта атака связана с «решением одной из задач, которые РФ ставила перед собой», информирует «НБН».

Лидер россиян заявил, что захватчики проводят «демилитаризацию» и якобы такими обстрелами они напрямую влияют на украинский ВПК. Глава РФ добавил, что обстрелы критической инфраструктуры соседней страны – «ответ» на удары по энергообъектам государства-террориста.

Глава Кремля солгал о том, что его армия зимой, «исходя из гуманитарных соображений», не атаковала энергетическую систему Украины, чтобы не оставить без света социальные, медицинские учреждения и т.д.

Отметим, что ранее масштабные обстрелы Украины назвали «ответом» на удары по НПЗ страны-агрессора в Министерстве обороны России.