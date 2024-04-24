В комментарии агентству «Укринформ» Кизеветтер напомнил, что ранее глава правительства ФРГ говорил, что в вопросе предоставления Украине определенных систем вооружений будет ориентироваться на США, пишет «НБН».

Решение Вашингтона отправить для ВСУ ракеты ATACMS должны подтолкнуть канцлера к поставкам Taurus, однако депутат Бундестага опасается, что Шольц продолжит искать отговорки, чтобы не передавать Украине дальнобойное оружие.

Политик считает, что причиной поиска канцлером предлогов не отправлять Киеву крылатые ракеты является его нежелание освобождения Крымского полуострова. Он добавил, что колебание главы правительства Германии в этом вопросе и блокирование передачи дальнобойного оружия Украине он не может истолковать иначе.

Ранее глава государства Владимир Зеленский объяснил, почему Шольц не хочет давать ВСУ немецкие дальнобойные ракеты.