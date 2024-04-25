Во время брифинга представитель Вашингтона вслед за Администрацией главы государства Джо Байдена подтвердил передачу дальнобойного оружия Украине, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Заместитель спикера Госдепа США рассказал, что американский лидер в феврале дал непубличное распоряжение отправить для украинских войск баллистические ракеты ATACMS, которые Киев получил уже в следующем месяце. Дальнобойное оружие вошло в пакет военной помощи Штатов, о котором американские власти объявили 12 марта.

Чиновник отметил, что Штаты не объявляли о передаче ракет в начале по просьбе украинского руководства, чтобы сохранить оперативную безопасность страны. Пател добавил, что Киев сам может рассказать, как Силы обороны применяли ATACMS.

Ранее американское издание The New York Times сообщило, что Украина в марте тайно получила от США более сотни ракет ATACMS и множество кассетных боеприпасов.

Напомним, аналитики ISW оценили, помогут ли ВСУ новые дальнобойные ракеты от Вашингтона резко изменить ход боевых действий в Украине.