Спикер внешнеполитического ведомства РФ сообщила представителям СМИ, что если Макрон отправит французских военнослужащих в Украину, российские захватчики будут рассматривать их как законные цели, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Как заявила представитель МИД страны-агрессора, глава Франции объясняет свои заявления о возможной отправке вооруженных сил желанием создать для РФ стратегическую неопределенность. По словам Захаровой, для Москвы ситуация выглядит более чем определенной.

Подчиненная Лаврова добавила, что РФ уже видит рост количества погибших французских граждан на войне в Украине. Спикер дипломатического ведомства считает, что это доказывает, что отправленные Парижем военные на фронте станут мишенью для «второй армии мира».

Ранее спикер Путина Дмитрий Песков назвал «опасными» заявления Макрона и руководителя МИД Великобритании Джеймса Кэмерона о войне в Украине.