По итогам первой заграничной поездки в Китай после «инаугурации» бессменный российский лидер сделал ряд заявлений представителям СМИ, в частности о планах Кремля на Харьков. Диктатор утверждает, что страна-агрессор якобы не намерена захватывать областной центр.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

Путин цинично обвинил Украину в действиях «второй армии мира» на Харьковщине. По его словам, российские оккупационные силы начали наступление в регионе в ответ на удары по Белгороду.

Глава Кремля отметил, что захватчики якобы намерены создать на территории области «санитарную зону» для прекращения украинских атак на Российскую Федерацию.

Как сообщалось, руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, как российский лидер хочет использовать приграничье Харьковской области на переговорах с Украиной.