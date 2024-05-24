Агентство Bloomberg пишет, что американский лидер, вероятно, пропустит Глобальный саммит мира по завершению войны в Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии после встречи лидеров стран «Группы семи» в Италии.

Глава Белого дома будет собирать деньги на предвыборную кампанию, информирует «НБН».

По данным журналистов, после встречи «Большой восьмерки» глава США отправится в Лос-Анджелес на сбор средств. К политику присоединятся бывший лидер американцев Барак Обама, телеведущий Джимми Киммел, а также американские киноактеры Джордж Клуни и Джулия Робертс.

СМИ отмечает, что соответствующее решение главы Белого дома говорит о его переходе в режим предвыборной кампании. Он хочет преодолеть лидерство своего оппонента Дональда Трампа в шатких штатах в преддверии выборов в ноябре.

Кроме того, скандальный политик впервые за текущий избирательный цикл в сборе средств на предвыборную кампанию в апреле собрал $ 76 млн, в то время как Байден – $ 51 млн.

Ранее СМИ сообщили, что бразильский президент не хочет ехать в Швейцарию, так как на Глобальном саммите мира не будет представителей РФ.