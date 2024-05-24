Венгерский премьер-министр в интервью государственному радио сообщил, что Будапешт работает над переопределением членства страны в Организации Североатлантического договора.

По словам Орбана, венгерское руководство хочет переоценить членство страны в Альянсе, и чиновники страны работают над этим, информирует «НБН» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Глава правительства уточнил, что Будапешт ищет пути, как сохранить членство Венгрии в НАТО таким образом, чтобы стране не пришлось участвовать в боевых действиях военно-политического блока за пределами организации.

Напомним, что в начале месяца соратник Орбана Жолт Немет внезапно сделал ряд заявлений о РФ и НАТО, которые расходятся с риторикой премьер-министра.

Глава комитета иностранных дел венгерского парламента убежден, что российские оккупанты вторглись в его страну, если бы она не была членом военно-политического блока. Политик не сомневается, что Альянс может защитить Венгрию от атак РФ.