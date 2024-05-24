В аналитическом материале ISW отмечается, что за последний месяц в России взяли под стражу нескольких заместителей из структур оборонного ведомства по обвинению в махинациях и коррупции. Однако дела о взятках – не настоящая причина арестов топ-чиновников МО РФ, информирует «НБН».

После задержания в апреле заместителя Шойгу Тимура Иванова, было арестовано пятеро высокопоставленных чиновников Минобороны. В частности, 23 мая СК РФ сообщил, что по обвинению в коррупции задержаны заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин и начальник департамента по госзакупкам МО Владимир Вертелецкий.

По мнению аналитиков, Кремль использует дела о махинациях и коррупции, чтобы скрыть реальную причину «чисток» в военном руководстве страны. Аресты топ-чиновников оборонного ведомства – способ избавиться от лиц, которые впали в немилость Путина.

Ранее в ISW объяснили, почему глава Кремля уволил Сергея Шойгу и назначил на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова.