Утром местные паблики начали распространять кадры масштабного пожара в Самаре. По словам местных жителей, город якобы оказался под ударом БПЛА, информирует «НБН».

Фото – t.me/news63ru

Вскоре стало известно, что возгорание произошло в мебельном цеху на Заводском шоссе. Огонь охватил двухэтажный ангар площадью 500 квадратных метров, у которого от жара рухнула крыша. На место прибыли 69 пожарных и 22 единицы техники.

Telegram-канал «Новости Самары» опубликовал соответствующие кадры. По словам сотрудников предприятия в комментарии СМИ, они не видели, как начался пожар, в результате которого сгорело все, что было в ангаре.

Фото – t.me/news63ru

Напомним, в стране-агрессоре заявили о дроновом ударе по барже и буксиру в Таганрогском заливе. Российские СМИ показали кадры атаки БПЛА на судна, сообщив о последствиях обстрела.