Картаполов заявил, что истребители F-16, которые будут использоваться украинскими войсками для боевой работы, станут «законной целью» для российских оккупационных сил.

Глава оборонного комитета Госдумы уточнил, что, если американские самолеты не будут участвовать в боевых вылетах, ин ничего не угрожает, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

Чиновник отметил, что к западным странам Москва не будет предъявлять «претензии», если истребители будут стоит у них на авиабазах как на хранении. Однако если с аэродромов в других государствах F-16 будут вылетать на боевые задания, эти объекты также станут «законной целью» для российских оккупантов.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин пригрозил наносить удары по государствам, которые передают оружие для ВСУ. У Буданова прокомментировали заявления лидера россиян.