Во вторник, 11 июня, на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине глава правительства ФРГ заявил о предоставлении новой военной помощи Украине, информирует «НБН».

По словам канцлера, Киев в следующие месяцы получит от Германии третью систему Patriot, ЗРК IRIS-T, зенитные самоходные установки Gepard, ракеты и снаряды.

Канцлер призвал мировых лидеров, которые участвуют в конференции, поддержать инициативу по усилению украинской противовоздушной обороны. Политик отметил, что лучшее восстановление – то, которое не должно быть реализовано.

Представитель Берлина также сообщил, что на предстоящей встрече стран G7 он намерен выступать за предоставление долгосрочных и дальновидных обязательств Украине.

Ранее СМИ сообщали, что союзники Германии в НАТО раздражены из-за настоятельного предложения Берлина изменить название для новой программы помощи Украине от Североатлантического Альянса.