Руководитель польского внешнеполитического ведомства в ходе выступления на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине во вторник, 11 июня, заявил, что вторжение армии Путина на территорию Евросоюза является вероятным.

По словам главы МИД, угроза нападения российских оккупантов на ЕС больше, чем некоторые люди думают об этом, информирует «НБН».

Дипломат отметил, что если посмотреть на мир из столицы Польши, то в 200 километрах на север в Калининграде Кремль держит 100 атомных боеголовок. Кроме того, с его страной граничит дружественное к РФ государство – Республика Беларусь.

Министр напомнил, что во время обстрелов Украины ракеты «второй армии мира» не раз «случайно» нарушали воздушное пространство Польши. Поэтому реальная угроза для ЕС со стороны России существует.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в организации не видят прямой угрозы для стран-членов Альянса со стороны государства-террориста.