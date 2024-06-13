Немецкое информационные агентство DPA сообщило, что правительство ФРГ блокирует переговорный процесс относительного нового пакета антироссийских санкций Европейского Союза, информирует «НБН» со ссылкой на RND.

СМИ, ссылаясь на слова дипломатов в Брюсселе, отмечает, что новые ограничительные меры в отношении РФ Евросоюз до сих пор не одобрил, поскольку Германия наложила на них вето.

Один из чиновников в ЕС рассказал, что складывается такое впечатление, что ФРГ в организации стала «новой Венгрией». В прошлом Будапешт был членом Евросоюза, который не раз затягивал решение о введении санкций против страны-агрессора.

Журналисты уточнили, что новый пакет санкций против России направлен на борьбу с обходом действующих ограничений Кремлем, ведь ВПК государства-террориста все еще применяет западные технологии для изготовления вооружения.

Предостережения Берлина, как утверждают источники, касаются именно мер, которые должны усложнить Москве обход ограничений. В Германии опасаются, что компании ФРГ могут привлечь к ответственности за нарушение санкций. Поэтому власти страны требуют, чтобы запланированная Евросоюзом норма об ответственности филиалов компаний в случае нарушений была ограничена определенными товарами или вообще отменена.

Ранее СМИ заявили, что немецкое руководство раздражает союзников в НАТО дискуссиями относительно названия новой программы помощи Украине.