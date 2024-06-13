Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что его страна выйдет из ОДКБ и больше никогда не вернется в эту организацию, однако не уточнил, когда именно это произойдет. Представитель АП РФ Дмитрий Песков высказался о сообщениях из Еревана, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам спикера Путина, страна-агрессор продолжит поддерживать партнерские отношения и сотрудничать с Арменией даже после ее выхода из военного альянса. Пресс-секретарь кремлевского диктатора добавил, что Москва будет «прояснять позицию» Еревана.

Отметим, что 13 июня в парламенте Пашинян, упомянув об ОДКБ и конфликте Армении с Азербайджаном, заявил, что ни он, ни любой другой представитель Еревана не будет осуществлять визиты в Республику Беларусь. По словам премьер-министра, так будет до тех пор, пока в РБ у власти находится диктатор Александр Лукашенко.