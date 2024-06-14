О том, что на территории сопредельной Ростовской области сегодня взорвалось автотранспортное средство, принадлежащее высокопоставленному захватчику, пишет «НБН», ссылаясь на материал российских Telegram-каналов 112 и ASTRA.

Как стало известно, на трассе под Миллерово в Ростовской области, поначалу ярко загорелась, а потом и взорвалась легковая машина, в которой перемещался начштаба одной из военных частей армии Путина Вадим Собесский.

В соответствии с предварительной информацией, Вадим Собесский спокой ехал на своем автомобиле зарубежной марки Volvo, когда в машине что-то внезапно зашипело и стало интенсивно дымить. Оккупанту удалось своевременно покинуть салон, вопреки тому, что взрыв прогремел фактически сразу. Увы, «мужчина не пострадал».

Фото — t.me/ENews112

Ранее мы писали о том, что росСМИ сообщали о потерях оккупантов в результате взрыва снарядов системы «Солнцепек» в Шебекино.