О том, как бывший американский президент Дональд Трамп пообещал урегулировать «вопрос», касающийся предоставления помощи Украине, пишет «НБН», ссылаясь на риторику одиозного миллиардера, опубликованную в X-аккаунте издания BRICS News.

По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский, похоже, является лучшим агентом по продажам среди всех политиков, когда-либо живших. В частности, каждый раз, как украинский лидер посещает США, он «уезжает отсюда» с миллиардными суммами, что несколько возмущает Трампа.

Впрочем, вопреки тому, что Зеленский по-прежнему в фаворе у экс-президента США, поскольку «правильно» поступил во время скандала, спровоцировавшего первую попытку импичмента Трампа, миллиардер все же объявил о своих пожеланиях:

И это никогда не прекращается, никогда не прекращается [недавнее выделение Украине 60 млрд долларов]. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент.

Ранее мы писали о том, что Трамп заявлял об угрозе Третьей мировой войны, обвинив Байдена и власти Украины.