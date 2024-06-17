Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства заявила, что если государства-члены НАТО не будут продолжать помогать Украине в ее борьбе с российскими захватчиками, армия Путина будет стоять на границе с Польшей и война начнется на территории Европейского Союза и Североатлантического Альянса.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на австрийское издание Der Standard.

Дипломат отметила, что почти невозможно подсчитать, во сколько западным странам обойдется защита свободы и безопасности. При этом расходы государств НАТО на предоставление военной помощи Украине позволяют удержать войну вдали от стран Европы.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что проигрыш в войне с РФ был бы фатальным, как для украинцев, так и для жителей европейских государств. Бербок добавила, что партнеры должны срочно отправить Киеву дополнительные системы ПВО.

Напомним, в Минобороны Германии объяснили, почему Берлин больше не сможет передать Украине Patriot.