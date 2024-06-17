Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства заявила, что если государства-члены НАТО не будут продолжать помогать Украине в ее борьбе с российскими захватчиками, армия Путина будет стоять на границе с Польшей и война начнется на территории Европейского Союза и Североатлантического Альянса.
Об этом информирует «НБН» со ссылкой на австрийское издание Der Standard.
Дипломат отметила, что почти невозможно подсчитать, во сколько западным странам обойдется защита свободы и безопасности. При этом расходы государств НАТО на предоставление военной помощи Украине позволяют удержать войну вдали от стран Европы.
Глава МИД ФРГ подчеркнула, что проигрыш в войне с РФ был бы фатальным, как для украинцев, так и для жителей европейских государств. Бербок добавила, что партнеры должны срочно отправить Киеву дополнительные системы ПВО.
Напомним, в Минобороны Германии объяснили, почему Берлин больше не сможет передать Украине Patriot.
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