Генсек Альянса сообщил, что в 2023 году в Российскую Федерацию 90% микроэлектроники поступили из КНР. По его словам, это оборудование является ключевым для производства разных типов вооружений, благодаря чему Москва способна продолжать вести боевые действия.

Столтенберг отметил, что Китай пытается демонстрировать свою «нейтральную» позицию, а на самом деле «подпитывает» войну РФ против Украины, информирует «НБН» со ссылкой на n-tv.

Спикер МИД КНР отверг критику генерального секретаря Организации Североатлантического договора, посоветовав Альянсу воздерживаться от обвинений в адрес других. Дипломат добавил, что НАТО нужно не подливать масло в огонь, а оказывать политическое содействие завершению российско-украинской войны.

Ранее СМИ сообщали, что накануне Глобального саммита мира представители Китая занимались лоббированием своего «мирного плана» среди правительств других государств.