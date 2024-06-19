Израильский премьер-министр в коротком видеоролике раскритиковал американского лидера Джо Байдена за «узкие места» в военной помощи его стране. По словам Нетаньяху, Белый дом в течение нескольких месяцев удерживает оружие и снаряды для Иерусалима.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на агентство Associated Press.

Глава правительства намекнул на то, что блокирование Вашингтоном поставок определенных видов вооружения замедляет израильское наступление в Рафахе. Чиновник отметил, что Иерусалим сможет закончить работу гораздо быстрее, если получит необходимые инструменты.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен объяснял, что единственная задержка связана с тяжелыми бомбами, которые Израиль получил в мае. Американские власти опасаются, что новая партия этого оружия может применяться в густонаселенном районе, таком, как город Рафах.

Как сообщалось, СМИ выяснили реальную причину отказа израильского премьера от завершения войны с боевиками ХАМАСа.