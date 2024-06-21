Представитель Будапешта в эфире радио Kossuth заявил, что Альянс намерен провести военную миссию в Украине. По его словам, он получил от Столтенберга и следующего генсека НАТО гарантии того, что его страна не будет в этом участвовать, информирует «НБН» со ссылкой на Portfolio.

Венгерский премьер отметил, что РФ напала на Украину, нарушив все принципы международного права, и западные государства видят в этом возможность ослабить агрессивную страну.

Глава правительства считает, что «Запад хочет победить», однако это якобы безнадежно. Орбан считает, что, если коалиция стран и достигнет своей цели – «это того не стоит», так как цена будет слишком высока.

Венгерское издание уточнило, что Альянс не готовится к проведению военной миссии в Украине в прямом смысле слова, однако организация намерена углубить сотрудничество между странами-членами в координации помощи Киеву и обучения защитников. Участие в этом является добровольным, поэтому Будапешту не нужны какие-либо гарантии, чтобы не присоединяться к проекту.

Ранее венгерский премьер признал, что его страна не может повлиять на позицию союзников относительно поддержки Украины.