Глава Франции с начала полномасштабной войны в Украине как минимум 14 раз общался по телефону с бессменным российским лидером. Макрон ранее сообщал, что он с декабря 2021 года провел «сто часов» переговоров с Путиным, информирует «НБН».

В подкасте Generation Do It Yourself французский лидер признался, что он продолжил бы разговаривать с кремлевским диктатором, объяснив свою позицию тем, что он «верит в силу диалога».

При этом представитель Парижа отметил, что в последние месяцы он не общался с главой страны-агрессора, однако не исключает, что их разговор состоится «по той или иной теме».

Напомним, что французский президент предложил отправить иностранных инструкторов в Украину, в частности из США. СМИ выяснили, почему американский лидер Джо Байден отказался поддержать инициативу Макрона.