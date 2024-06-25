Российские СМИ сообщают, что глава Кремля назвал озвученные им «мирные предложения» накануне Глобального саммита мира «реальной возможностью» завершения войны в Украине, информирует «НБН».

Диктатор пожаловался на то, что иностранные политики даже не захотели вникнуть в суть «мирных предложений» страны-агрессора, проигнорировав соответствующие заявления из Москвы. По словам Путина, на Западе якобы отказались от перспективы окончания боевых действий.

Напомним, 14 июня бессменный лидер россиян заявил, что Москва согласится начать переговоры относительно завершения войны в Украине, если Киев отдаст стране-агрессору территории Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья, а также откажется от интеграции в Североатлантический Альянс. Помимо этого, диктатор требовал отменить все антироссийские санкции.

Как сообщалось, в ISW рассказали о попытках главы Кремля создать альтернативу НАТО.