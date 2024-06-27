В ходе брифинга представитель Белого дома прокомментировал материал агентства Reuters о том, что два советника кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа представили «мирный план» по завершению войны в Украине, который предусматривает принуждение Киева к переговорам с РФ и территориальные уступки, пишет «НБН».

Координатор Совета нацбезопасности США отказался комментировать предвыборную кампанию, в которой участвует 45-й президент Штатов и скептически высказался о «мирных предложениях» советников Трампа. Однако Кирби напомнил, что действующий глава государства Джо Байден продолжает помогать Украине.

Представитель Белого дома отметил, что существует глобальная коалиция из более чем полсотни государств, которые поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупантами. Недавно американский президент и Зеленский подписали соглашение по безопасности между США и Украиной.

Чиновник добавил, что Штаты хотят усилить позицию Украины на фронте, чтобы она была сильнее на переговорах с РФ и только Зеленский будет решать, когда наступит время диалога с Кремлем.

Напомним, в избирательном штабе Трампа рассказали, как он видит завершение войны в Украине.