Журналисты заявили, что Демократическая партия пытается минимизировать негативные последствия неудачного выступления главы государства на дебатах с Трампом, пишет «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Соратники президента США и аналитики обеспокоены тем, что после мероприятия в Атланте его позиции могли пошатнуться. На фоне решительного и более агрессивного Трампа глава Белого дома выглядел менее подготовленным и уверенным.

Демократы запаниковали, так как боятся, что неудачное выступление Байдена негативно повлияет на результаты выборов, в частности среди неопределенных избирателей.

Политическая сила немедленно начала пытаться исправить ситуацию. Чтобы повысить видимость президента и укрепить доверие электората, в партии решили, что глава государства будет более активно появляться на интервью и публичных мероприятиях.

Помимо этого, демократы хотят привлечь для поддержки избирательной кампании американского лидера больше известных общественных деятелей и политиков.

Отметим, что в ходе дебатов Байден призвал американцев голосовать за его оппонента, если они хотят Третью мировую войну. Также он указал на страны, которые станут следующими жертвами РФ в случае поражения Украины.