О том, какое мнение о подобном иранском «предупреждении» сложилось у главы МИД Израиля Исраэля Каца, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт израильского политика.

В частности, глава израильского внешнеполитического ведомства явственно дал понять оппонентам, что Иерусалим проигнорирует любые идентичные угрозы Тегерана, озвучив однозначный и четкий ответ намерениям исламистов-экстремистов:

…Если «Хезболла» не прекратит огонь и не уйдет из южного Ливана, мы будем действовать против нее в полную силу, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Нетаньяху обвинял Байдена в блокировании поставок оружия, что замедляет израильское наступление.