В интервью японскому изданию Уomiuri генсек Североатлантического Альянса заявил, что Украина продолжит получать военную помощь для борьбы с российскими захватчиками от членов НАТО в случае возвращения Трампа в президентское кресло, информирует «НБН».

По словам Столтенберга, кремлевский диктатор Владимир Путин верит в то, что страны НАТО «отступятся». Политик отметил, что чем быстрее Запад даст понять российским захватчикам, что они не победят на поле боя, тем быстрее закончится война. Он выразил надежду на то, что государства-члены организации и их партнеры, такие как Япония, не откажутся от поддержки Украины.

Генсек НАТО считает, что в независимости от результатов президентских выборов в США, Штаты останутся надежным союзником Альянса. При этом в организации готовятся к возможному уменьшению участия Вашингтона в предоставлении военной помощи Украине.

Напомним, в ходе дебатов с Трампом 28 июня Байден заявил, что переизбрание республиканца приведет к Третьей мировой войне. Также глава США назвал страны, которые могут стать следующими жертвами агрессии РФ в случае поражения Украины.