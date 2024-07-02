В понедельник, 1 июля, во время брифинга для представителей СМИ заместитель спикера оборонного ведомства США ответила на вопрос, видит ли Вашингтон признаки того, что КНДР отправила своих военнослужащих в Российскую Федерацию с целью поддержки агрессии против Украины.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

По словам Сингх, у нее «ничего нет по этому поводу». Представитель Пентагона добавила, что Штаты осознают позицию режима Северной Кореи, который поддерживает развязанные Россией боевые действия на украинской территории. Она напомнила, что Пхеньян оказывает государству-террористу разную военную поддержку.

Отметим, что на прошлой неделе спикер Пентагона Пэт Райдер прокомментировал слухи, которые появились в СМИ, об отправке войск КНДР в РФ. Генерал-майор оценил потенциальный шаг северокорейского руководства.