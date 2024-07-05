Глава венгерского правительства на своей Facebook-странице сообщил, что он прибыл в столицу РФ для продолжения «миротворческой миссии». Его представитель Берталан Хаваши объяснил, что политик обсудит с российским лидером пути урегулирования войны в Украине, информирует «НБН».

Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем заявлении отметил, что визит Орбана в Российскую Федерацию проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Будапештом и Москвой.

Боррель уточнил, что венгерский премьер не получал мандат от Совета Евросоюза на посещение столицы государства-террориста. Он добавил, что официальная позиция Европейского Союза по Украине исключает контакты организации с кремлевским диктатором.

Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х в ответ на заявление Орбана написала, что умиротворение не остановит лидера россиян. Президент Еврокомиссии убеждена, что справедливого и прочного мира для украинцев можно добиться лишь решительностью и единством.

Ранее у Зеленского ответили, отправил ли глава Кремля венгерского премьера в Украину.