Польский лидер заявил, что Украина и весь свободный мир должны противостоять агрессии РФ и должны победить, в противном случае, если страна-агрессор одержит победу, война государства-террориста с НАТО будет чрезвычайно близка.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Wirtualna Polska.

По словам Дуды, если Запад не даст отпор империализму РФ и не затупит жесткий клинок кремлевского диктатора, прожорливый российский монстр захочет нападать дальше и дальше.

Польский президент считает, что союзникам стоит не считать дни до потенциального столкновения с государством-террористом, а заняться действиями для предотвращения этой войны.

Ранее немецкое издание заявило, что у Зеленского разочарованы саммитом Североатлантического Альянса в Вашингтоне.