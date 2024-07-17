В Европе нарастает беспокойство из-за возвращения 45-го главы США в Белый дом, в частности ЕС паникует из-за намерения республиканца назначить на должность вице-президента США сенатора Джея Ди Вэнса. Один из чиновников организации утверждает, что это станет катастрофой для украинцев, информирует «НБН».

На брифинге спикер Госдепа ответил, есть ли угроза для отношений Вашингтона с Киевом в случае вступления Вэнса в должность вице-президента. Сенатор ранее призывал американское руководство пересмотреть поддержку Украины и критиковал европейские государства за зависимость от США в военных расходах.

По словам Миллера, американцы решительно поддерживают предоставление помощи Украине для защиты от российских оккупантов. Чиновник уточнил, что это касается не только общества в Штатах, но и двухпартийного большинства в обеих палатах Конгресса.

Также на брифинге представитель Госдепа рассказал, какую роль может сыграть Китай в завершении российско-украинской войны.