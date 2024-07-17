Издание The Moscow Times сообщило, что Федеральная служба государственной статистики страны-агрессора засекретила статистику о смертности граждан РФ по внешним причинам. В частности, ведомство скрыло данные, которые позволили бы гражданам иметь хоть какое-то представление о потерях ВС РФ в так называемой «СВО», информирует «НБН».

Журналисты ссылаются на демографа Алексея Ракшу, который заметил, что 12 июля Росстат опубликовал новый сборник по естественному движению населения страны-агрессора, который уменьшился на две таблицы.

Ведомство убрало информацию о количестве умерших от внешних причин граждан РФ и о смертности населения страны-агрессора от внешних причин. Расследователи использовали эти данные для оценки потерь путинских оккупационных сил на войне.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский сообщил новые данные о соотношении потерь ВСУ и армии Путина на фронте.