О том, что премьер-министр Виктор Орбан заявил — его «миротворческая миссия» будет продолжена, вопреки потоку критики со стороны Евросоюза за превышение полномочий Венгрии как председательствующей в Евросовете, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

По словам Орбана, он станет сообщать об осуществлении подобных встреч лишь после их окончания, как это фиксировалось ранее по фактам нескоординированных визитов венгерского лидера в РФ (Российская Федерация) и КНР (Китайская Народная Республика).

Кроме того, венгерский премьер-министр категорично заявил:

Евросоюз должен присоединиться к КНР и, при условии возвращения Дональда Трампа к власти, к США, чтобы оказать давление на РФ и Украину и заставить их начать мирные переговоры.

Ранее наш информационный портал писал о том, что глава Евросовета отправлял Орбану ответное письмо, в котором раскритиковал его «миротворческую миссию».